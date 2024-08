SEB: järgmisel aastal ootab Eestit majanduskasv

Intressimäärad hakkavad kiiresti langema

Globaalsel majandusrindel näib konjunktuur vastupidiselt paranemas. Skeptikute kuulutused peatsest USA majanduslangusest on osutunud alusetuks. Ühendriikide majandus on püsinud kindlatel jalgadel ja tänavu on seal taas oodata korralikku majanduskasvu. Inflatsiooni aeglustumine lubab Föderaalreservil alustada intressikärbetega, mille tulemusena langeb peamine intressimäär praeguse 5,5 protsendi juurest järgmise aasta lõpuks 3 protsendini.

Kõrged intressimäärad on pidurdanud ka euroala inflatsiooni, mis on juba väga lähedal keskpanga soovitud tasemele. Et euroala majanduskonjunktuur on olnud USA omast nõrgem, siis on kiirem ka edasine intressilangetuste tempo.

SEB prognoosi kohaselt langeb keskpanga hoiuseintress 2025. aasta lõpuks 2 protsendini, mille lähedale kujuneb ka euribori määr. Laenamise odavnemine peaks taaselustama euroala majanduse, mis SEB prognoosi kohaselt kasvab tänavu küll vaid 0,8 protsenti, kuid järgmisel juba 1,6 protsenti.

Soome majandus kidub, Rootsis kasvab nõudlus

Intressimäärade langus soosib ka Eesti majandust. Võrreldes teiste Balti riikidega on siinne erasektori võlakoormus oluliselt suurem, mis viib rohkem raha tarbimisest laenumakseteks. Veelgi kõrgem on majapidamiste ja ettevõtete võlakoorem meie peamistel eksportturgudel Soomes ja Rootsis. See on ka peamine põhjus, miks Eesti majanduse käekäik on viimastel kvartalitel oluliselt nõrgem kui Lätil või Leedul.

Teisalt võiks oodatav intressilangetus selle võrra enam siinset majandust soosida. SEB prognoosi kohaselt saab Rootsi majanduse taastumine olema üsnagi jõuline, järgmisel aastal kasvab SKT seal 2,6 protsenti ja 2026. aastal küündib kasv 3 protsendi lähedale.

Ekspordi väljavaadet jääb piirama Soome, kus järgmiste aastate majanduskasv on Rootsi omast pea poole väiksem.