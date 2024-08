Konkurentsiamet uurib konkurentsiolukorda jäätmeveos

Konkurentsiameti haldusmenetluste valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on Eesti jäätmehoolduses toimumas praegu suured muutused, eelkõige seoses üleminekuga keskkonnasäästlikule ja jätkusuutlikule ringmajandusele. «Sellises olukorras on oluline tagada toimiv ja tugev konkurents, mis võimaldab ettevõtjatel tegutseda tõhusamalt ja tarbijate jaoks madalamate kuludega,» ütles Lepikult.

Konkurentsiamet on viimastel aastatel korduvalt käsitlenud korraldatud jäätmevedu puudutavaid kaebusi. Tulenevalt sellest on amet jälginud muudatusi jäätmeveoturul ning täheldanud, et turg on aina rohkem kontsentreerunud ja ettevõtjaid, kes korraldatud jäätmevoega tegelevad, on jäänud vähemaks.