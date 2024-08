Eksport ei vaibu: Venemaale valguvad toorme eest jätkuvalt miljardid

Venemaa eksperdi Alexandr Koljandri sõnul on toorme pidev eksport on Kremlile mitmeti kasulik: nii rahaliselt kui poliitiliselt, kuna võimaldab näidata, et tegelikult pole Venemaad isoleeritud. «Arvan, et see annab Venemaa propagandale poliitilise eelise,» nentis Koljandr.