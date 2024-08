«See pani mind natuke muigama. Jah, nii rasva- kui ka valgusisaldus võiks olla piimas suurem, aga tegelikkus on see, et Eestis toodetakse piima oluliselt rohkem, kui me ise tarbime. Seetõttu peaksime tegelikult pool toodetud piimast või piimatoodetest ühel või teisel kujul eksportima,» märkis Marrandi Vikerraadio hommikuprogrammis . Ta lisas, et tegelikult ei ole küsimus piima rasvasuses, vaid selles, mida piimast tehakse ja kuhu see müüakse.

Marrandi sõnul ei ole rasvasisaldus väiksem ainult sel aastal. «Tegelikult ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli aeg-ajalt või puudus, kuid tundub, et just sel aastal püütakse tuua ettekäändeks seda, et rasvasisaldus on väike,» ütles Marrand. Ta lisas, et probleem on pigem selles, et viimastel nädalatel on koore hind tõusnud nii Euroopas kui ka üle maailma. «Seetõttu on lihtsam müüa koort suurtes kogustes Euroopasse ja eksportida Eestist välja. See on justkui lihtsam viis raha teenimiseks,» märkis ta.