Eksperdid: palgatõus pole tabanud kõiki, oodata on ümbrikupalkade osakaalu suurenemist

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2024. aasta teises kvartalis 2007 eurot, mis on 7,2 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli selle aasta teises kvartalis 1641 eurot ja 2023. aasta samal perioodil 1524 eurot.

«Keskmine palk jõudis juunis Eestis 1939 euroni, kui võtta arvesse iga-aastaseid sesoonseid kõikumisi. Keskmise palga kasv kolme kuuga on 1,2 protsenti, tehes aastasena kasvutempoks 5 protsenti. Aasta jooksul oli palgakasv 7 protsenti. See tähendab, et suurem osa aasta jooksul toimunud tõusust oli varasemate kvartalite jooksul,» kommenteeris Uusküla.