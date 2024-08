Uuring: ligi veerandil Eesti noortest on kogutud üle 3000 euro

«16 protsenti vastanutest on säästnud kuni 500 eurot, veidi üle 10 protsendi vastanutest 1000-2000 eurot ning üksnes kuus protsenti on kõrvale pannud 2000-3000 eurot,» jagas uuringu tulemusi SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš.

Seejuures on Tkatši hinnangul murettekitav, et viiendikul noortel ei ole üldse sääste. «Mõistetavalt on selliseid noori mõnevõrra rohkem 18-19-aastaste seas, kuid säästudeta noori on igas vanusegrupis siiski ligi 20 protsenti,» lisas ta.