Robotaksode turg kuumeneb: Tesla konkurendid astuvad mängu

Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi vihjas varem, et ettevõte peab läbirääkimisi mitme autonoomsete sõidukite tootjaga, ja nüüd on selge, et üks neist on Cruise. Royal Bank of Canada analüütik Tom Narayan märkis, et see partnerlus tugevdab arusaama, et Tesla ei ole ainus tegija turul. Tema hinnangul suudab Uber kasutada ära oma suurt sõiduteenuste platvormi, integreerides sinna autonoomsed sõidukid.