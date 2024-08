Telegrami asutaja ja miljardär Pavel Durov vahistati Prantsusmaal

Durovi kinnipidamine toimus riikliku politsei (OFMIN) poolt algatatud eeluurimise käigus. Telegrami platvormi madal modereerimistase ja kasutajate laialdane vabadus, sealhulgas propaganda ja desinformatsiooni levitamise võimalus, on tekitanud suurt muret. Durov on kutsutud täna kohtuniku ette, kes otsustab, kas teda hoitakse vahi all. Ekspertide hinnangul on tema vabastamise võimalused minimaalsed, kirjutas Bloomberg.

Venemaa saatkond on avalduses öelnud, et nad on pärast vahistamisteateid nõudnud Prantsuse ametivõimudelt selgitusi ning Durovi õiguste kaitset ja konsulaarligipääsu. Samas märkis saatkond, et Prantsuse pool on seni vältinud sel teemal suhtlemist. Durov, kes elab Dubais ja on Prantsusmaa ning Araabia Ühendemiraatide kodanik, on varem hoidunud kommentaaridest seoses oma Venemaa kodakondsusega.