Venemaa maksab viimaks sõjale lõivu: hinnatõus muutub üha piinavamaks

Venemaa aastane inflatsioonimäär kiirenes juunikuu 8,6 protsendilt juulis 9,1 protsendini. Keskpangal on tulnud hinnatõusu ohjeldamiseks tõsta intressimäära 18 protsendini, mis tähendab, et kodulaenude intressid algavad 20 protsendist ja tarbimislaenud on sellest poole kallimadki. Kuna ka kiirlaene võtavad venelased üha enam, siis nende eest tuleb juba tasuda ulmelised 1 protsent päevas, mis teeb intressi aastamääraks üle 360 protsendi. Lisaks on riik suurenenud rahapakkumist hinnanguliselt kuni viiendiku võrra, mis tähendab, et laenude väljastamine on küllaltki kergekäeline ja üha enam inimesi satub võlalõksu.