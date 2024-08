Hiina kritiseerib USAd firmade ekspordikontrolli nimekirja lisamise eest ja lubab vastumeetmeid

Reedel lisas USA 105 Venemaa ja Hiina ettevõtet kaubanduspiirangute nimekirja, väites, et need toetavad Venemaa sõjaväge. Kokku lisati nimekirja 42 Hiina, 63 Venemaa ja 18 teiste riikide ettevõtet, mille seas on ka neid, kes tarnivad USA elektroonikat Venemaa sõjaväega seotud osapooltele või toodavad tuhandeid Shahed-136 droone, mida Venemaa kasutab Ukrainasse sissetungi ajal.