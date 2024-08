LENNUKITE NIMED Miks Tšehhi naljahambad Kunda populaarseimaks linnaks hääletasid?

Airbalticu korraldatud rahvahääletus, et anda lennukitele Balti linnade nimed, pälvis tähelepanu ja populaarsust ka väljaspool Balti riike.

Kui Läti lennufirma Airbaltic alustas augustis süütut hääletust oma 48 lennuki nimetamiseks Balti linnade järgi, ei osanud nad ette näha, mis ees on ootamas. Hääletusest said teada tšehhid ja nii ei saanud see kuidagi teistmoodi lõppeda. Eesti väikelinn Kunda purustas tänu Tšehhi naljahammaste sekkumisele hääletuse ja võitis suure edumaaga.