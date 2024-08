KOSMOSES LÕKSUS Boeingu kapsel naaseb kosmosest tühjana – NASA pöördub SpaceXi poole

See otsus tähendab märkimisväärset muutust NASA ja Boeingu strateegias, kuna varem oli Starliner olnud peamine valik astronautide tagasitoomiseks. Boeing on NASA ja kosmosetööstuse jaoks võtmetähtsusega ettevõte, kuid Starlineri meeskonna testlennuga seotud probleemid, eriti seoses selle propulssioonsüsteemiga, on põhjustanud tõsiseid viivitusi ja tagasilööke.