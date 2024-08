Ligi: Vitsuri majanduskriitika on lapsejutt

Kütt tõi esile Vitsuri seisukoha: «Maailm on täiesti muutunud, maailmas aetakse protektsionistlikku poliitikat… Kaubandus- ja majanduspoliitika peab olema teistsugune.» Samuti rõhutas ta muret Eesti majanduse suuna üle pärast finantskriisi: «Mure on meil suurem, sest kui vaadata aega pärast finantskriisi, siis me oleme umbes kolm protsenti igal aastal kasvanud, nüüd langeme protsent-poolteist. Nii et harjumuspärasest trendist oleme viis protsenti iga aastaga viltu läinud. Kui vaadata graafikut, siis see on täiesti kole,» kirjutas Kütt, vahendades intervjuus esitatud mõtteid.