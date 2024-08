Botswanas leiti maailma suuruselt teine teemant

Botswana president Mokgweetsi Masisi (vasakul) hoiab 2492-karaadist teemanti, mis avastati Karowe teemantikaevandusest Põhja-Kesk-Botswanas, Gaborones, Botswana, 22. augustil 2024. Lucara Diamond Corp. teatas teemandi avastamisest kolmapäeval. See oli suurim teemant, mis on Botswanas kunagi avastatud, ja suuruselt teine maailmas.

Botswana on sattunud rahvusvahelise tähelepanu keskmesse, kuna riigi Karowe kaevandusest on leitud 2492-karaadine teemant, mis on suuruselt teine kunagi kaevandatud teemant maailmas.