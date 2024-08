Wall Street hingab kergendatult: «Siit tuleb pidu!»

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 462,30 punkti ehk 1,14%, jõudes 41 175,08 punkti tasemele. Nasdaqi liitindeks kerkis 1,47% ja jõudis 17 877,79 punktini, samal ajal kui S&P 500 turuindeks tõusis 1,15%, lõpetades päeva 5 634,61 punkti juures. Indeksid on peaaegu võrdsed eelmise kuu ajalooliste tipptasemetega.

Aktsiad alustasid tõusu reedel pärast Powelli kõnet Jackson Hole'is, Wyomingis, kus ta märkis, et ees on ootamas intressimäärade langetamine. Samas ta ei täpsustanud, millal ja kui suured need langetused võiksid olla.