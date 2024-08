Konkurentsiamet oli oma raportis Elektrilevi vastu halastamatu: leiti, et suur osa viimaste aastate ulatuslikest elektrikatkestustest oli Elektrilevi süü. «Laiaulatuslike elektrikatkestuste põhjuseks on puudujääk Elektrilevi liinikoridoride hoolduses. Elektrilevi esitatud andmete kohaselt on hooldusvajadusega koridoridega elektrivõrgu kogupikkus ligi 18 000 km ning hooldamata on jäetud vähemalt 5000 km ulatuses liinikoridore,» kirjutab amet. Seega on hooldamata vähemalt 28 protsenti liinikoridoridest.