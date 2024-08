POWELL On aeg intressimäära langetada. Inflatsioon ja tööhõive on heas seisus.

Powell märkis, et neli ja pool aastat pärast Covidit ning peale 13 järjestikust intressmäärade tõstmist on inflatsioon suures osas taandunud ja nüüd on keskpank valmis pöörama võrdväärset tähelepanu oma kahele põhimandaadile: hinnastabiilsus ja täistööhõive säilitamine. «Inflatsioon on märkimisväärselt vähenenud. Tööturg ei ole enam üle kuumenenud ning tingimused on nüüd vähem pingelised kui enne pandeemiat,» selgitas Powell oma kõnes. Samuti tõi ta välja, et tarneahelad on normaliseerunud.