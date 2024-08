Soomes on akubuum: metsadesse rajatakse akupankasid

Võib öelda, et Soomes kerkib akupankasid nagu seeni pärast vihma ja see kujund polegi nii kauge, kuna järjest enim on Soome looduses näha akusid sisaldavaid konteinereid. Sealjuures lisandub uusi akupankasid juurde pidevalt, kuna praegu on paljudes omavalitsustes käimas akupankade püstitamiseks lubade taotlemine või planeeringute menetlemine, edastas Yle.