Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse konkursil osales rekordarv ettevõtjaid

Konkursil osales tänavu rekordarv ettevõtjaid. Kokku esitati 36 projektitaotlust 34 ettevõttelt. Kuus edu saavutanud projekti pälvivad 2024. aastal toetust kokku üle 700 000 euro. Toetussummad ulatuvad 27 000 eurost 200 000 euroni.

«Tänavune konkurss näitab, et sektoris palju suure potentsiaaliga ettevõtteid. Kaitseministeeriumile on kaitsetööstuse areng prioriteetne valdkond. Lisaks arendusprojektide konkursile jätkab ministeerium kodumaiste kaitsetööstusettevõtete toetamist, nagu näiteks eri ELi ja NATO algatuste või äridiplomaatia raames. Meie eesmärgiks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, ekspordile orienteerutud ja kõrge arendustasemega Eesti kaitsetööstus,» sõnas kaitseministeeriumi innovatsiooni osakonna juhataja Miiko Peris.