Skandaalse vitamiinitootja vara väärtus kukkus pooleks

Kui juulis kirjutas Äripäev, et kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebisaidile jõudnud enampakkumisel on Meravita vara alghind 400 000 eurot ning oksjon toimub augusti alguses, siis nüüd on vara pakkumisel 200 000 euro suuruse alghinnaga.