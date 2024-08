KOMMENTAAR Eestis levib ebaviisakas klienditeenindus

Vestluse alguses on viisakas inimesi teretada. Iseenesestmõistetav on tervitada kolleegi, tuttavat ja sõpra, kui temaga kohtud ja paar sõna juttu räägid. Teretamine on tavaline ka kliendi ja teenindaja vahelises suhtluses, kuid Eestis klienditeenindajad sageli inimesi ei tervita. Märkan seda sageli poekassas, kohvikus ja taksos. Tunnistan ausalt, et ma ei pane enam alati tähele, kui ma teenindajale «tere» ütlen ja ta mulle midagi vastu ei lausu, kuid koos mõne mahlakama detailiga jäävad negatiivsed olukorrad ikkagi silma.