Ministeerium toetab parkimiskohtade võõrandamise ettepanekut

Siiani on parkimiskoht enamasti kohustusliku lisana kuulunud korteriostu juurde olenemata sellest, kas inimesel seda ka päriselt vaja on.

1Partner Kinnisvara tegevjuhi Martin Vahteri sõnul on parkimiskoha võõrandamisel nii plusse kui ka miinuseid. «Pluss on see, et parkimiskoha saab osta näiteks kõrvalmaja omanik, kel ei olegi parkimiskohta, nii et see võimalus muudab parkimiskohad tegelikult käibivaks ja likviidsemaks.»