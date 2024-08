Konkurentsiamet: Elektrilevi jättis liinikoridoride hooldustööd tegemata

Konkurentsiamet tuvastas järelevalvemenetluse raames, et laiaulatuslike elektrikatkestuste põhjuseks on puudujääk Elektrilevi liinikoridoride hoolduses. Elektrilevi esitatud andmete kohaselt on hooldusvajadusega koridoridega elektrivõrgu kogupikkus ca 18 000 km ning hooldamata on jäetud vähemalt 5000 km ulatuses liinikoridore.