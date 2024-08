Kuna hoidlates on praegu gaasi rohkem kui augustis tavaks, siis võib öelda, et Euroopa tarbijatele vajalik talvevaru saadi sel aastal kokku enam kui kaks kuud enne 1. novembri tähtaega. Börsihinnad küll taanduvad ukrainlaste sõjategevuse tõttu Kurski oblasis visalt, kuid augusti algusega võrreldes, mil rünnak Venemaa pinnal algas, on hinnad praeguseks 9 protsenti taandunud, 36,9 eurole megavatt-tunni kohta.