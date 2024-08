Ukraina elektriautode turg keset elektrikatkestusi

Venemaa on alates 2022. aastast hävitanud Ukraina infrastruktuuri halastamatult, mille tõttu on sõja vältel Ukraina elektritootmise maksimumvõimekus langenud 55 GWh-lt 20 GWh-ni. Ainuüksi märtsikuust alates on hävitatud 9,2 GWh ulatuses Ukraina tootmisvõimekust. Ukraina energiatootjad on tarbimise juhtimiseks sunnitud kehtestama plaanipäraseid elektrikatkestusi kaheteistkümnes regioonis üle Ukraina.