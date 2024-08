Kaks suurt poodi ühe katuse all: Selver avab Rocca al Mare Keskuses supermarketi

Selveri juhi Kristi Lombi sõnul tugevdab uue kaupluse avamine ühes Eesti suurimas ostukeskuses jaeketi positsiooni kohalikul jaekaubanduse turul. «Suur heameel on avada kauplus niivõrd heas asukohas. Uus kauplus pakub Selverile omast kvaliteeti – külluslikku ja värsket kaubavalikut, sealhulgas gurmee- ja maailmaköögi kaupu, mahetooteid, rohkelt eestimaist ning laia valikut Selveri kala- ja lihameistritelt ning pagaritelt,» lausub Kristi Lomp.

«Rocca al Mare keskuses Selveri supermarketi avamine on strateegiline samm, millega täidame klientide ootusi igapäevavajadustele vastavale ostukeskkonnale. Kaks eristuvat ja väga laia sortimendiga toidukauplust ühe katuse all Eesti ühes suurimas keskuses tagavad ostjatele erakordse mugavuse ja valikuvõimalused. See teeb Rocca al Mare keskusest unikaalse ostukoha,» ütleb Rocca al Mare keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Kaubanduskeskuses tegutseb juba aastaid Prisma Peremarket.

Helina Leif lisab, et selline Põhjamaade lähenemine, kus ühes keskuses on mitu toidupoodi, tõstab ostukogemuse kvaliteeti ning soodustab tervet konkurentsi, mis tagab klientidele omakorda parima võimaliku valiku ja teeninduse. Kristi Lomp avaldab samuti lootust, et kasvav konkurents on kasulik nii kogu piirkonnale kui ka ennekõike tarbijatele, kes saavad vastavalt eelistustele ja vajadustele leida endale sobivaima toidupoe.