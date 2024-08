Kohvitasside täitmise aeg on läbi: kuidas finantssektoris praktika tänapäeval tegelikult välja näeb?

Majandus on alati olnud tudengite seas populaarne eriala, kuhu tungleb ühele õppekohale mitu kandidaati. Samas on niivõrd laias valdkonnas keeruline leida just endale sobivat suunda. Noortele tuleb appi praktika, kusjuures Swedbanki ja riikliku fondivalitseja SmartCapi esindajate sõnul on praktikaprogramm ettevõtte jaoks oluline tulevaste töötajate kasvulava.

«SmartCapis värbame sellel sügisel esmakordselt praktikandi, et anda oma panus Eesti riskikapitalituru töötajate – ning olgem ausad, ka enda meeskonna – järelkasvu,» ütles SmartCapi juhatuse liige Mari Vavulski.

«Meil on väike, vaid 11-liikmeline kollektiiv, kes juhib kaht ligi 270 miljoni eurose koguväärtusega fondi, millele lisandub kohe varsti juurde veel kolmaski fond. Seega ei tasu praktikandil karta, et ta tööülesanded jäävad pealiskaudseks või üksluiseks. Vastupidi, me ootame säravat inimest, kes saaks sisuliselt panustada ning tahaks oma teadmisi kapitaliturgudest, investeerimisest ja ettevõtlusest viia praktiseerimisega järgmisele tasandile. Meie praktika on ka teatud mõttes teistsugune, sest me ei oota kandideerima ainult majandusteaduskonna tudengeid, vaid ka noori, kes on õppinud midagi muud, kuid keda huvitab investeerimine ja idusektor ning kes sooviksid karjääris muutust.» ütles ta.

Tahe paistab silma