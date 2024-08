Magusa käibemaksutõus pani Soomes investeeringud pausile

Magusatootja Fazer teatas, et lükkab maksutõusu tõttu edasi uue šokolaaditehase ehitamise Lahtisse.

Soome suured magusatootjad Halva ja Fazer on maiustuste käibemaksu tõstmise tõttu külmutanud sadade miljonite eurode ulatuses investeeringuid. Soome Toiduainetööstuse Liit on mures, et maiustuste käibemaksu tõstmine ajendab tootjaid üle minema odavamale ja vähem kvaliteetsemale toorainele.