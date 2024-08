Kindlustusfirma: käesoleva aasta tormikahjud kihutavad rekordikursil

«Aasta-aastalt tekitavad tormid Eestis üha rohkem pahandust ning reaalsus on see, et iga järgnev aasta toob uued tormikahjude rekordid. Kuigi värskelt möllanud tormi ja suurte sadude kahjude hüvitamine alles käib, on juba praegu makstud hüvitiste summa kolmandiku võrra suurem kui aasta varem. Seni suurimad kahjud ulatuvad 6000 euroni ning viimase aasta keskmine tormikahju suurus on 1405 eurot,» rääkis Seesami kodukindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.