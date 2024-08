Automüügifirma juht: sõidukit peaks vahetama vajaduse, mitte automaksu pärast

Ülemöödunud nädala lõpus andis President Alar Karis heakskiidu mootorisõidukimaksu ehk kõnekeeli automaksu seadusele. Alates selle ettevalmistamisest on nii meedias kui sõidukiturul spekuleeritud, et seadusega kaasneb 2024. aasta teises pooles autoostubuum, sest tarbijad hakkavad enne maksu kehtestamist massiliselt sõidukeid vahetama. Autosektori esindajana usun, et ostupaanikaks pole põhjust. Miks?

Eesti tarbijad on siiani eelistanud sõidukeid vahetada pigem tihti ehk iga paari aasta tagant, mistõttu on mõistetav soov sõiduk maksu hirmus välja vahetada, et võita registreerimismaksult. Automaksu valguses tasuks aga senised harjumused üle vaadata ning tõsiselt kaaluda, kas uhiuus auto on ikka parem ja ka majanduslikult mõttekam kui olemasolev.