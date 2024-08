Telia juht: kriisid on teinud teenuse paremaks

Millised on elutähtsate teenuste osutajate ootused riigile ja kodanikele?

Ettevõtted üldiselt teavad väga hästi, mida neil on tarvis oma valdkonna toimepidevuse tagamiseks. Sestap on ka elutähtsate teenuste osutajate sõnul oluline, et riik arvestaks ettevõtete vajadustega.

Näiteks on nii elutähtsate teenuste osutajatel kui ka nende koostööpartneritel, kelle tegevus on vajalik elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks, tarvis kriisiolukorras määrata piisav arv töötajaid riigikaitselistele ametikohtadele ehk nendele ametikohtadele, kelle riigikaitseline ülesanne ohuolukorras on oma praeguste tööülesande täitmine.

«Telias on selliseid riigikaitselisi ametikohti, et hoida üleval andmesidevõrku, üle 100, kuid vaid sellest ei piisa. Teenuse üleval hoidmiseks on vaja erinevaid koostööpartnereid, näiteks varuosade tootjaid ja tarnijaid, aga nende puhul pole täna riigil planeeritud elutähtsaid ametikohti,» selgitas Haljand.

Samuti on telekommunikatsiooni vaates oluline, et riigi jaoks on prioriteetne elektrivõrgu üleval hoidmine ning sidetaristu oleks piisav.

Holger Haljandi sõnul on täna Telia võrk hästi kaitstud, geograafiliselt eristatud ja dubleeritud ringühendusega, mis tagab sideühenduste toimepidevuse. Siiski on pidev võrguarendus ning uute mastide püstitamine oluline. Näiteks tuleb arvestada, et elektri puudumisel ei tööta kodused ruuterid ning kogu andmeside käib mobiilsete teenuste kaudu. See aga eeldab väga head sidevõrgu olemasolu.

Telia tegevjuht osutas ka laiemale probleemile, kus operaatoritel on kohati uusi sidemaste väga keeruline rajada, olgu seal siis põhjuseks riigi ja osade kohalike omavalitsuste või teatud juhtudel ka elanike soovimatus. Samas on sidetaristu olemasolu esmaseks eelduseks elutähtsate teenuste toimimisele. Kriisi ajal muutub piisava tihedusega sidemastide olemasolu iseäranis oluliseks.

«Meil on ettepanekuid mastide paigalduseks, mida me ei saa täna üles panna või mis ei ole ettevõttele äriliselt mõistlikud, näiteks raudteeühenduste lähedustes soodes või riigimaanteede ääres, kuid mille olemasolu aitaks kaasa kindlama võrguühenduse tagamisele,» märkis Haljand.

Arvamusfestivali Digitarkuse alal toimunud paneelis «Kas Eesti elutähtsate teenuste osutajad on valmis ka tõsisemaks kriisiks kui sügistormid?» vestlesid Telia Eesti tegevjuht Holger Haljand, Alexela juhatuse esimees Marti Hääl, Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Tuuli Räim ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisijuht Kerli Zirk. Paneeli juhtis Henrik Roonemaa.