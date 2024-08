Uuringus selgus, kui paljud Eesti noored ei plaani tulevikus autot osta

SEB poolt 18-29-aastaste noorte seas läbi viidud uuringust selgus, et kui 39 protsenti kasutavad igapäevaseks transpordivahendiks autot, siis 33 protsenti eelistavad sihtkohta jõudmiseks liigelda ühistransportiga. Viimast hindasid enim Tallinna ja Harjumaa ning Järvamaa elanikud. Seejuures kasutavad ühistransporti enam nooremad – ligi pooled 18-19-aastastest ning 40 protsenti 20-25-aastastest kasutavad peamise sõiduvahendina avaliku transpordi teenuseid.

Tähelepanuväärsem on aga tõsiasi, et kui pooltel Eestimaa noortel on juba auto olemas, siis neljandik noortest ei oma isiklikku sõiduvahendit ning ei plaani seda seotada ka tulevikus. Autovabadust hindavad seejuures enim 20-22- ning 26-29-aastased.