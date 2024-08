Maailmakuulus õllelokaal paneb Tallinnas uksed kinni

Tallinna BrewDog teatas oma Facebooki lehel, et nende viimane tööpäev on 30. augustil.

BrewDogi on Šotimaalt pärit maailmakuulus õllekett. Firma lõid 2007. aastal James Watt ja Martin Dickie, sealtmaalt on ettevõtete omanike ring laienenud. Ettevõte sai kurikuulsaks oma provokatiivsete reklaamikampaaniatega. Samuti on BrewDog saanud kriitikat töötajatelt töö- ja palgatingimuste pärast. BBC andmetel jäi ettevõte läinud aastal 24 miljoni naela suurusesse ärikahjumisse ning teatas, et otsib tänavu võimalusi taas kasumisse jõuda.