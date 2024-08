Tarbijakaitseamet: Eestis internetiga probleemi pole, aga firmad võiks rohkem investeerida

TTJA hinnangul on sideettevõtjate vaheline konkurents interneti püsiühenduste pakkumise osas üldiselt linnalistes piirkondades pigem hea, samal ajal maalistes piirkondades madalam, kuna elanike arv ja tihedus ning sellest tulenev võimalik tulubaas, mille osas konkureerida, on väiksem. Kus paikneb tihedalt tarbijaid, seal on mitmed ettevõtted võrke korraga rajamas ja uuendamas, kuid näiteks maapiirkonnas on kaabelvõrgu kaudu teenuse pakkumisele ärihuvi väikene. Interneti püsiühenduste turul on turuosad klientide arvu järgi järgmised (I kv 2024): Telia 50%, Elisa 33%, STV 9%, Tele2 1% ja ülejäänud ettevõtted 7%. Kokku on meil turul umbes 15 aktiivsemat internetiteenuse pakkujat. Mobiilsides on konkurents hea, kuna meil on kolm operaatorit, kes kõik pakuvad üleriigiliselt kvaliteetseid sideteenuseid. Täna on meil 5G levi katmas umbes 80% rahvastikust ja 4G võrgud on ka head. Mobiilside turul on turuosad klientide arvu järgi järgmised (I kv 2024): Telia 44%, Elisa 32%, Tele2 24%.