Juuli alguses kirjutas Delfi, et Eesti rahvas on sunnitud kasutama üht Euroopa aeglasimat, aga see-eest krõbedavõitu hinnaga internetti. Delfi tõi välja, et siinsegi sideturu valitseja Telia pakub Leedus internetiühendust kiirusega 1 GB/s 25 euro eest, Eestis aga ei saa alla 70 euro kuidagi. Rootsis on valguskaablil põhineva 1 GB/s internetiühenduse hind 62 eurot, 150 Mbit/s maksab 37 eurot.

See on ammu teada. Eestis aga on korduvalt tsiteeritud konkurentsiameti 2021. aasta uuringut, millest selgus, et eestlased ei tahtvatki kiiret internetti, et neile sobib aeglane ja kallis.

Nüüd räägib konkurentsiameti konkurentsi haldusemenetluste valdkonna juht Kadri Lepikult nii: «Et saaksime teha järeldusi, on esmalt vaja eri turgude ning seal tegutsevate ettevõtjate andmeid analüüsida – oleme selle enda tööplaani võtnud. Uue analüüsi koostamisel selgub, kas eelmise analüüsi tulemused võivad olla muutunud ning kas interneti kättesaadavuse küsimus vajab lisa­andmete kogumist.»

Telia Eesti erakliendi üksuse juht Kristjan Viilmann (pildil) alustas juttu sellest, et Eestis pole häda midagi. «Analüüsid kinnitavad, et Eesti internetiteenuste hinnatase on igati mõistlik, olles Euroopa keskmiste seas. See on meie väikest rahvaarvu ja Eesti hajaasustust arvestades igati hea tulemus, sest väiksem klientide arv ja nende hajali paiknemine loovad surve investeeringute tasuvusele,» rääkis Viilmann.