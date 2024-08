POSTIMEHE OSTUKORV Prisma püsib liidripositsioonil, kõige kallim ostukorv vahetas omanikku

Kui nädal tagasi oli Prisma odavaima ostukorvi hinnavõrdluses liidrikohal, siis positsioon pole muutunud ka sel nädalal, kuid ostukorvi hind on tõusnud. Prisma ostukorvi maksumus on nädala jooksul kallinenud 53 sendi võrra, ulatudes nüüd 73,62 euroni.

Teisele kohale on sel nädalal tõusnud Lidl, kus ostukorvi hind on nädalaga kerkinud 36 senti. Eelmisel nädalal maksis ostukorv Lidlis 73,99 eurot, kuid 21. augusti seisuga on see tõusnud 74,35 euroni.