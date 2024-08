Sommeljee: kaalulangetajatel tasub neid veine vältida

Trendid näitavad, et lisaks klassikutele on hakatud rohkem hindama ka alternatiive. Üha enam leitakse lemmikuid Cremantide valikust. Need on Prantsusmaal šampanjameetodil valmistatud vahuveinid, mis ei tule Champagne´i nimelisest regioonist, vaid kaheksast teisest regioonist: Alsace, Bordeaux, Burgundia, Die, Jura, Limoux, Loire ja Savoie.