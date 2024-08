Mida teha, kui arveid on kuu alguses liiga palju?

Selle asemel, et mitu päeva järjest stressiga e-maili avada, on hoopis kasulikum valida üks kindel päev kuu alguses, mil kõik arved korraga ära maksta. Nii säästad aja- ja närvikulu ning saad rahulikult mõelda läbi kogu kuu eelarve. Kasuks tuleb ka kõikidest arvetest nimekirja tegemine, et tasumist vajavad teenused oleks kohe silme all. Nimekirja võiksid kuuluda ka teenused, mille eest käib tasumine automaatselt - näiteks Netflix või Spotify. Isegi kui kuluvad summad pole väga suured, on hea need ikkagi silme all hoida, et oma rahaasjadest parem ülevaade saada.