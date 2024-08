Viski Indiast ja prosecco Brasiiliast – sõda sundis venelasi loobuma Euroopa alkoholist

Veiniostude maht Prantsusmaalt on vähenenud üheksa korda, langedes 12 tonnini. See on Prantsusmaa jaoks madalaim tase alates 1996. aasta veebruarist, mil Venemaale tarniti vaid 10 tonni Prantsuse veini. Tarned Saksamaalt vähenesid 20 protsenti, ulatudes 417 tonnini. Portugal ja Tšehhi Vabariik vähendasid eksporti umbes 40 protsenti, vastavalt 710 tonnini ja 60 tonnini. Ainult Itaalia ja Hispaania suurendasid veini eksporti Venemaale.