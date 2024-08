TABEL Vanametalli hinnad on kuuga langenud

Gabariitse terase eest saab augustis 240 eurot tonni eest, samas kui kuu varem oli hing 255 ehk langus on kuus protsenti. Aastases võrdluses on siiski hinnakasv 12 protsenti. Romusõiduki 215-eurone tonnihind on kuuga teinud läbi seitsmeprotsendise languse, aastases võrdluses aga kaheksaprotsendise tõusu.