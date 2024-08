Kinnisvaramaakler: sel sügisel on Tallinnas üürikorterite valik tavapärasest laiem

«Kui varasematel aastatel on tudengid hakanud üürikorterit otsima juba juulis, siis tänavu on aktiveerumist märgata alles augustis. Nõudlust vähendab ka see, et paljudes peredes on otsustatud, et praegustes majanduslikes oludes on mõistlik noortel kauem kodus elada,» kirjeldas Šank, lisades, et kuna kasutatakse palju e-õpet, siis pole noortel vaja nii sageli füüsiliselt loengutesse kohale minna, mis omakorda vähendab vajadust samas linnas elamise järele.