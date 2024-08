PRAKTIKA TULEPROOV Eksperdid selgitavad, kuidas saada ettevõtetes jalg ukse vahele

Personalispetsialistid kinnitavad ühest suust, et isikuomaduste poolest on äärmiselt oluline, et praktikandi olemus klapiks ettevõtte väärtustega. «Lisaks peaks noorel olema suur tegutsemistahe ja uudishimu valdkonna vastu ehk südamest soov tulla ning midagi ära teha,» rääkis Möldre. Temaga nõustus ka Utilitase personalijuht Monica Mänd, lisades, et edukas kandidaat on õpihimuline ja aktiivne ning hindab oskust õppida ja areneda.