LHV avas õppelaenu taotluste vastuvõtu

«Eelmisel sügisel nägime, et huvi õppelaenu vastu on väga suur. LHV-le laekus rekordarv taotlusi ja võrreldes 2021. aasta sügisega oli väljastatud õppelaenude arv ligi kümnekordistunud. Seetõttu oleme kasutanud võimalust pakkuda turu parimaid tingimusi ka sel aastal,» selgitas LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatsel.

Õppelaenu intress on LHV-s 1,95% pluss 6 kuu euribor. Lisaks piisab laenu võtmisel ühest käendajast ning maksimaalne laenusumma on kuni 3000 eurot õppeaastas. Laenu intress määratakse euribori alusel, mille tõttu võib intressi kogusumma ületada 5% ja ülejäänud osa katab riik. Euribori määr vaadatakse üle iga kuue kuu tagant ning muudatused kajastuvad laenumaksetes. Õppimise ajal on vajalik tasuda vaid intressimakse, mis toimub automaatselt novembris.