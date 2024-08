BITCOINIST KAUGEMALE Mis on altcoin’id ja kellel tasub neisse investeerida?

Krüptovaluutade kujutised. Pilt on illustratiivne.

Krüptoraha ja bitcoin'e vaadatakse sageli kui üht ja sama asja. Eeskätt tuleneb see faktist, et bitcoin oli esimene krüptovaluuta, mis kontrollib suurel määral kogu krüptoturul toimuvat. Nüüdseks on turule jõudnud aga hulk alternatiivseid virtuaalvääringuid, mida kutsutakse üldistavalt altcoin'ideks.