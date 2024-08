ÜLEVAADE Millised on üürniku õigused ja kohustused?

Müüt nr 1: Üüripinnal olevad probleemid on üürniku kanda

Matsbergi sõnul on kõik tehnosüsteemide ja kinnisvara seisukorraga seotud probleemid, mis ei tulene ebakorrektsest kasutusest, mitte üürniku, vaid omaniku kanda. Üürileandja peab arvestama, et ajapikku amortiseeruvad korter ning selle sisustus, sh tehnika ja mööbel. Seega ei ole üürileandja poolt aus nõuda üürnikult näiteks pesumasina või külmkapi parandamist või uue soetamist. Küll aga on igati õiglane, kui üürnik tegeleb iseseisvalt näiteks lambipirnide vahetamisega ja muude pisiparandustega.