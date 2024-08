Seitse nippi, kuidas kinnisvaraostjat võõrustada

Hea tuju ja sõbralikkus on ostjate usalduse võitmiseks olulised. Isegi kui päev on olnud raske, tuleks end kokku võtta ja esitleda ennast parimast küljest. Ostja soovib tunda end teretulnuna, mitte kõrvalisena.

Detailid on olulised. Ostjad hindavad, kui neile tutvustatakse objektiga seotud meeldivaid aspekte, mis võivad tulevikus nende jaoks väärtuslikuks osutuda, näiteks ilusad aknad või kaunis vaade.

Ostjaid ei pruugi huvitada müüja isiklik elu, nagu laste arv või varasemad elusündmused. Veelgi olulisem on hoiduda negatiivsete isiklike kogemuste jagamisest, mis võib tekitada ebamugavust.

Väike huumor võib suhtlusele palju juurde anda. Kui sul on mõni humoorikas seik, mida objektiga seoses jagada, võib see muuta suhtlemise meeldivamaks ja isiklikumaks.

Naabruskonna tutvustamine võib olla oluline. Kui naabrid on sõbralikud ja abivalmid, tasub seda kindlasti mainida.

Ostjad vajavad aega, et teha oluline otsus oma tulevase kodu osas. Kiirustamine tekitab asjatut stressi ja võib jätta halva mulje. Ostjate jaoks aja varumine on mõistlik ja vajalik.

Lõpetuseks on oluline meeles pidada, et objekti üle ilustamine võib lisaks pettumuse valmistamisele tuua kaasa ka õiguslikud tagajärjed. Seetõttu on ausus ja avatus alati eelistatud lähenemine.