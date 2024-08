Super Micro: kiirelt kasvav ettevõte, millel on kasvupotentsiaali vaatamata väljakutsetele

Supermicro on tuntud oma pühendumuse poolest rohelisele arvutamisele «green computing», nende tootmisrajatised Californias on varustatud päikesepaneelidega, mis aitavad vähendada ettevõtte süsiniku jalajälge. Lisaks sellele, et nad toodavad energiatõhusaid IT-lahendusi, püüavad nad ka oma tootmisprotsesside käigus kasutada võimalikult palju taastuvenergiat.

Foto: Reuters / Scanpix