USA start-up-sektorit on tabanud pankrottidelaine

Carta, eraettevõtetele teenuseid pakkuv firma, märgib, et start-up'ide sulgemised on kiiresti kasvanud, samal ajal kui miljardid dollarid riskikapitalist suunduvad tehisintellekti ettevõtetesse. Ainuüksi 2024. aasta esimeses kvartalis on Carta andmetel pankrotistunud 254 riskikapitali toel tegutsenud klienti, mis on rohkem kui seitse korda suurem võrreldes 2019. aasta algusega.