Lääne lennufirmad tõmbavad Hiinasse lendamist koomale

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et British Airways katkestab oktoobrist lennud Londoni ja Pekingi vahel. Vaid paar nädalat varem oli Virgin Atlantic otsustanud kinni panna nende ainsa liini Shanghaisse. Austraalia Quantas plaanib sulgeda Sydney ja Shanghai vahelise liini, sest lennukid on aeg-ajalt pooltühjad.