Luminori uuring: igal viiendal eestlasel pole pensionipõlves piisavalt sääste

Luminori pensionifondide fondijuhi Vahur Madissoni sõnul on muret tekitav, et uuringu järgi pea 20 protsenti vastanuist ei säästa pensioniks üldse. Mittekogujatest 39 protsenti tõi peamise põhjusena välja, et kogumisel pole perspektiivi, kuna pensioniks väheneb inflatsiooni tõttu raha väärtus. Neljandik mittesäästjatest ei kogu seepärast, et nad pole sellele mõelnud. 12 protsenti on kogumisest loobunud, sest nad usuvad, et riiklik pension tagab piisava sissetuleku, ning 8 protsenti vastanutest ei kavatsegi pensionile jääda.